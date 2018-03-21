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توغل صهيوني جديد شرق غزة

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 47
توغل صهيوني جديد شرق غزة

قالت وكالة شهاب الفلسطينية إن عدة جرافات عسكرية صهيونية توغلت صباح الأربعاء لمسافة محدودة شرق مدينة غزة.

وأضافت :" إن 6 جرافات عسكرية صهيونية من نوع D9 توغلت شرق غزة انطلاقا من بوابة موقع ناحل عوز العسكرية حيث تشرع بأعمال تجريف على مسافة 100 متر بمحاذاة السياج الفاصل".

ويدعم عملية التوغل آليات مدفعية في الداخل المحتل وتحليق من طيران الاستطلاع الصهيوني في الأجواء.

وكانت جرافات الاحتلال توغلت أمس على الحدود الشمالية للقطاع انطلاقا من بوابة النصب التذكاري العسكرية وتوجهت جنوبا وصولا الى ناحل عوز؛ حيث استكملت توغلها صباح اليوم.

كما توغلت 6 جرافات أمس من بوابة كيسوفيم العسكرية باتجاه الشمال؛ حيث انسحبت من بوابة ابو صفية العسكرية شرق المغازي.

وتأتي هذه التوغلات المستمرة في أعقاب حشد الجانب الفلسطيني لمسيرة العودة الكبرى بـ30مارس المقبل على حدود القطاع وكافة المناطق الفلسطينية.

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