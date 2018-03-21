الاحتلال يستهدف صيادي بيت لاهيا وخانيونس ورفح

استهدفت صباح الأربعاء زوارق الاحتلال الحربية مراكب صيد فلسطينية في مناطق عدة من بحر قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة شهاب الفلسطينية: إن بحرية الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر بيت لاهيا شمال القطاع وكذلك استهدفتهم في بحر خانيونس ورفح جنوب القطاع.

ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية لدى الصيادين جراء الاعتداءات الصهيونية المتكررة.

ويواصل الاحتلال عدوانه بحق الصيادين الفلسطينيين، فتارة يطلق عليهم النار ويطاردهم ويفتح مضخات المياه صوبهم وتارة أخرى باعتقالهم ومصادرة مراكبهم ومنعهم من الصيد.