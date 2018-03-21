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قراقع: العدو الصهيوني مستمر فى تضليل الرأى العام العالمى

منذ حوالى ساعة
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قراقع: العدو الصهيوني مستمر فى تضليل الرأى العام العالمى


أكد عيسي قراقع، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطنيين، اليوم الأربعاء 21 مارس 2018م، إن العدو مستمر فى اجراءاته اللاإنسانية، وخداعه للرأى العام العالمى.

وأضاف خلال زيارة نظمها قراقع شملت عددا من الأسرى المحررين فى محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، أن مصلحة سجون الاحتلال توهم الهيئات الدولية بأنها تتعامل مع الأسرى ضمن القانون الدولى.

وطالب بإدراج العدو الصهيوني كدولة محتلة خارجة عن القانون الدولى، بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الرابعة فى التعامل مع الأسرى الفلسطينيين القابعين فى سجون الاحتلال، داعيا إلى ضرورة إرسال لجنة برعاية الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القانون فى المحاكم العسكرية.

من جانبه، أشاد نائب محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة بصمود الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى إسنادهم ميدانيا من خلال المشاركة الفاعلة فى الفعاليات والأنشطة، موضحا أن قضية الأسرى هى حجر الزاوية وتمثل أولوية لدى القيادة الفلسطينية.

 

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