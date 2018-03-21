موت موظف في تصادم سيارة ودراجة نارية بالمنوفية

لقي موظف حتفه في حادث تصادم بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية؛ حيث تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى بمدينة الباجور دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة قيادة "م ي ر ع" سائق، ودراجة نارية قيادة "أ ج م" موظف، ووقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة.

نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة وجروح بالرأس والوجه، وتم نقله إلى مستشفى الباجور العام، وحدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما، بسؤال كل من، شقيق المتوفى "م ج م" مدرس ومقيم بذات الناحية وقائد السيارة أكدا ما جاء بالفحص واتهم شقيق المتوفى قائد السيارة بالتسبب في وفاة شقيقه .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.