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سلطات الاحتلال تنذر بإخلاء قرية "أم الحيران" بالنقب توطئة لهدمها

منذ 24 دقيقة
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سلطات الاحتلال تنذر بإخلاء قرية "أم الحيران" بالنقب توطئة لهدمها

أنذرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، سكان قرية أم الحيران العربية في النقب (جنوب) بإخلاء بلدتهم في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل، توطئة لهدمها.

وفي 18 يناير من العام الماضي كانت قد وصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال لإخلاء سكان القرية ما أدى إلى استشهاد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة، فتم تعليق أمر الإخلاء مؤقتا.

وطبقا للإحصائيات الرسمية الصهيونية، يعيش مليون و400 ألف عربي في الكيان الصهيوني، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.

ووفق تقرير صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التأمين الوطني الصهيونية، فإن 53.3% من العرب في دولة الاحتلال فقراء. كما أشار التقرير إلى أن 43 % من الفقراء في الأراضي المحتلة هم من العرب.

 

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