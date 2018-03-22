توغل صهيوني وإطلاق نار شرق خانيونس

قال وكالة شهاب الفلسطينية صباح الخميس، إن عدة جرافات عسكرية صهيونية توغلت لمسافة محدودة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل شهاب: إن 4 جرافات من نوع D9 توغلت انطلاقا من موقع أبو ريدة العسكري شرق خانيونس باتجاه الجنوب.

وأشار إلى أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف بمحاذاة السياج الفاصل بدعم من آليات مدفعية في الداخل المحتل وتغطية من طيران الاستطلاع الصهيوني.

يشار إلى أن جيش الاحتلال كثف من توغلاته في الأيام الأخيرة على حدود قطاع غزة استباقا لمسيرات العودة الكبرى التي أعلنت القوى الوطنية والإسلامية عن انطلاقها بـ30 مارس المقبل.

كما أطلق البرج العسكري الصهيوني شرق القرارة النار صوب الأراضي الزراعية شرقي خانيونس في ساعات الصباح، دون وقوع إصابات في صفوف المزارعين الموجودين في أراضيهم.