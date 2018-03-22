زوارق الاحتلال تُطلق قذائف في عرض بحر شمال قطاع غزة

قالت وكالة شهاب اليوم الخميس، إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وقال مراسلو الوكالة الفلسطينية: إن الزوارق أطلقت القذائف في البحر دون وجود لأي من مراكب الصيد.