اعتقال 562 طفلًا فلسطينيًّا منذ إعلان "ترامب"

اعتقلت السلطات الصهيونية 562 طفلا فلسطينيا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، القدس عاصمة للصهاينة ونقل سفارة بلاده إليها.

وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال صعدّت من إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الأطفال.

وأشار إلى أن الاعتقالات طالت كافة محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبلغت نحو 562 طفلًا، أفرج عن غالبيتهم فيما بعد.

وأضاف أن تلك السياسة تهدف لـ "بث الرعب في نفوس الأطفال وتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم، والتأثير السلبي على نموهم الجسماني والعقلي والوجداني".

وبين أن جميع المعتقلين الأطفال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، واحتجزوا في ظروف صعبة.

وأضاف "أدلى كثير منهم بشهادات مؤلمة وروايات فظيعة. الأمر الذي يُحدث الصدمة لدى هؤلاء الأطفال، وقد يعزز لديهم مشاعر الغضب والحقد".

وتعتقل السلطات الصهيونية نحو 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلًا في سجونها بحسب بيانات رسمية.

وكان الرئيس الأمريكي قد اعترف في 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة بلاده إليها، الأمر الذي أدى لوقوع مواجهات وصدامات بين الفلسطينيين والجيش الصهيوني.