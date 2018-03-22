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أمن غزة يؤكد مقتل المتهم الرئيسي بتفجير موكب رامي الحمد الله

منذ 12 دقيقة
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أمن غزة يؤكد مقتل المتهم الرئيسي بتفجير موكب رامي الحمد الله

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، منذ قليل، مقتل المتهم الرئيسي في محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مؤكدة أن المتهم الرئيسي هو أنس عبد المالك أبو خوصة في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية التابعة للحركة.

وأكدت داخلية حماس اعتقال اثنين من مساعدي المتهم الرئيسي في تنفيذ عملية تفجير الموكب، موضحة أنهما أصيبا أثناء الاشتباك ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد وهو عبد الهادي الأشهب.

وحاصرت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس منزلًا غربي مخيم النصيرات، كان يتحصن به المطلوب للأمن أنس أبو خوصة المتهم في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

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