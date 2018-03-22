حماس تُعلن مقتل أحد منفذي عملية تفجير موكب الحمدالله



أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الخميس 22 مارس ، مقتل المشتبه به "أنس أبو خوصة " وآخر ، واعتقال ثالث من المتورطين بالوقوف وراء تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، "رامي الحمدالله"، الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية ، بمقتل 2 من الأمن باشتباك مسلح في النصيرات خلال محاصرة المجموعة المتهمة ، مشددة على استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أنها "شكّلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات هذه الجريمة، وفِي إطار التحقيقات المكثفة والمتواصلة تمكنت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، من تحديد هوية المتهم الرئيس في تنفيذ عملية التفجير وهو (أنس عبدالمالك أبو خوصة)، وتم إعلان الاستنفار الأمني في وزارة الداخلية لتعقب آثاره واعتقاله".

وأوضحت" أنها وفي إطار عمليات البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المطلوب «أبو خوصة» ومساعديه، وشرعت بعمليةً أمنيةً صباح الخميس 2018/3/22 في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

ويُذكر أن موكب رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمدالله" قد تعرض في 13 مارس الجاري ، إلى تفجير عبوة ناسفة عند مدخل قطاع غزة قبل نحو أسبوع، وأصيب 7 من أفراد الوفد المرافق.