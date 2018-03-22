حماس اطلعت الفصائل على معلومات خطيرة عن تفجير موكب "الحمدالله"



أشار " صلاح البردويل" عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أن الحركة "اطلعت فصائل المقاومة الفلسطينية على معلومات جديدة ومؤكدة حول جريمة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله المدبرة، خلال لقاء حماس بالفصائل وسنكشفها للجمهور لاحقا".



وأكد البردويل أن "هناك تفاصيل مذهلة حرصنا ألا نظهرها للإعلام، ودعونا الفصائل التي أطلعناها عليها، ألا تكشف عنها ريثما تتبين كافة فصول هذه الجريمة البشعة التي استهدفت حماس ووحدتنا".



وأوضح البردويل ،عقب لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار، مع الفصائل ، أن "حماس "قدمت للفصائل في غزة "تفاصيل دقيقة جدا ومؤكدة عن عملية حادثة التفجير، والجهد الرهيب الذي قامت به الأجهزة الأمنية على مدى 10 أيام"، معربا عن أمله في "ألا يطول الوقت كثيرا، لأن خيوطا تفصيلية ستكتشف قريبا وربما كل ساعة يتكشف شيء خطير".

وأشار إلى أن "العملية خطيرة ومدبرة وترتبط بجهات لا نستبعد أي جهة معادية أن تكون هي التي حركت هؤلاء الدمى، لكن الحقائق أفضل من الاتهامات".