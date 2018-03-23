"لواء التوحيد" ينفي تورطه في تفجير موكب "الحمدالله"

أكد "لواء التوحيد" الفلسطيني ، وجود صلة تربطة بالتفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمدالله" خلال زيارته لقطاع غزة الأسبوع الماضي .

وحذر "لواء التوحيد" في بيان صحفي ، من الزج باسمه في أي أحداث أمنية داخلية ، مؤكدًا أن جميع الأسماء التي ورد ذكرها في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله لم يكن احدًا منهم منتسبًا للواء.

وشدد لواء التوحيد في بيان صحفي أن معركتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنها ستفصح عن أسماء المواقع التي تستهدف تشويه اللواء، واصفًا تلك المواقع بالمشبوهة.