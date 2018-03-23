الأمن العراقي يعتقل عالم كيميائي طور أسلحة لـ"حماس"

اعتقلت السلطات العراقية العالم طه محمد الجبوري، الملاحق من قبل الاستخبارات الإسرائيلية بتهمة المساهمة في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية.

قامت الأجهزة الأمنية العراقية ، باعتقال العالم طه محمد الجبوري المعروفة عنه مساهمته في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية ، والملاحق أمنيًا من جانب الاستخبارات الصهيونية .

وأفادت وكالة "قدس برس" نقلًا عن أحد أقرباء "الجبوري" ، إن "العالم العراقي وصل مطار بغداد منذ أيام، قادما من تركيا التي قامت بترحيله، ليتعرض للاعتقال من قبل السلطات العراقية".

ولفت المصدر ، إلى أن السلطات التركية قامت بترحيل العالم العراقي بشكل مفاجئ إلى بغداد مما دفع السلطات العراقية بتوقيفه في مطار بغداد الدولي فور وصوله، وباشر جهاز المخابرات العامة التحقيق معه في أحد السجون القريبة من المطار.

وجدير بالذكر ، أن قد تم اعتقال الجبوري في العاصمة الفلبينية مانيلا على خلفية وجود مشاكل في تأشيرة الدخول ومن ثم سافر إلى إسطنبول في 23 يناير الماضي للإقامة مع زوجته بشكل قانوني ورسمي.

وكانت الشرطة الفلبينية عقدت مؤتمرا صحفيا في 22 يناير الماضي، أعلنت فيه أن مواطنا عراقيا يدعى طه محمد الجبوري، تبين أنه عالم ينتمي لحركة حماس وساعدها في إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة، لافتة إلى "الجبوري أقرب بانتمائه لحماس، وهو عالم كيميائي ومهمته تطوير التكنولوجيا الصاروخية التي تعتمدها الحركة في إطلاق الصواريخ".

وأكدت الشرطة الفلبينية أنها "المرة الأولى التي تتعامل فيها مع عنصر في حماس على أراضيها"، مشددة على أن "ترحيله يأتي على خلفية وجود مشاكل في تأشيرة الدخول، وليس لوجود أدلة ضده بممارسة أنشطة قتالية".