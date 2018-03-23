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إصابة 7 مواطنين إثر حادث سير بالإسماعيلية

منذ 6 دقيقة
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إصابة 7 مواطنين إثر حادث سير بالإسماعيلية

 

أصيب 7 مواطنين ، اليوم الجمعة 23 مارس، إثر  حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج. 


وقد تلقت  مديرية  أمن الإسماعيلية، إخطارًا  إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوى، أمام وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد.

واسفر الحادث عن إصابة كلا من "ناصر مفرح أحمد" 31 عامًا، و "أحمد عزت السيد" 29 عامًا، و "أحمد محمود علي" 38 عامًا، و "هانى على الراوي" 30 عامًا، و "محمود نويرى محمود" 40 عامًا، و "عمار مفرح محمد" 16 عامًا، و "نور فاروق محمد" 35 عامًا، مصابين بكسور وجروح وكدمات.

 

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