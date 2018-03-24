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وزير خارجية المغرب يزور الأراضي الفلسطينية

منذ حوالى ساعة
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وزير خارجية المغرب يزور الأراضي الفلسطينية


أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، مساء أمس الجمعة 23 مارس ، بأن من المرتقب أن يزور وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة" الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها مدينة القدس المحتلة، الأسبوع المقبل.
 
ونقل عن وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات قوله ، إن الوزير المغربي سيصل إلى الأراضي الفلسطينية في 27 مارس الجاري، في زيارة رسمية سيتوجه خلالها لمدينة القدس، ولم يذكر اي تفاصيل  حول جدول أعمال الزيارة .

وفي سياق متصل، أشار جرادات إلى أن وزراء ومسؤولين أوروبيين يعتزمون زيارة الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة، في إطار تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.
 
وأوضح أنه من المرتقب أن يصل وزيرا خارجية ألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، خلال الأيام المقبلة، في زيارتين منفصلتين إلى الأراضي الفلسطينية، حيث سيلتقيان بالرئيس محمود عباس، ومسؤولين فلسطينيين، دون الإشارة لموعد الزيارتين أو القضايا التي ستبحث خلالهما.
 

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