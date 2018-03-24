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جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات لبلدة شمال الضفة الغربية

منذ 2 ساعة
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جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات لبلدة شمال الضفة الغربية

قامت قوات جيش الكيان الصهيوني ، فجر اليوم السبت 24 مارس، بشن حملة مداهمات استهدفت  بلدة برطعة، جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت ثمانية منازل وفتشتها.

وبحسب تقارير صحفية فلسطينية، فإن المنازل التي دوهمت تعود لكل من: حكم جاد وإخوانه محمد وهيثم وايمن ومعتصم، ومنزل سفيان عبد اللطيف مرعي، ومنزل عماد جميل خطيب وشقيقه ماهر جميل.

وأوضح التقارير أن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على المواطنين ، إذ تأتي عملية التنكيل استمرارا للاعتداءات على أهالي البلدة منذ عملية الدهس قرب دوتان والتي قتل فيها 3جنود إسرائيليين.

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