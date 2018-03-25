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مقاتلات الاحتلال تقصف موقعًا عسكريًا في قطاع غزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 118
مقاتلات الاحتلال تقصف موقعًا عسكريًا في قطاع غزة

 

قامت المقاتلات الحربية التابعة للكيان الصهيوني ، مساء أمس السبت 24 مارس، بشن غارات جوية مستهدفة موقعا عسكريا تابعًا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفادت شهود عيان ،  بأن الغارة الجوية استهدفت موقع "الحشاشين" العسكري التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بخمسة صواريخ من قبل الطائرات الحربية الصهيونية .

وعلق "فوزي برهوم" المتحدث باسم "حماس" ،قائلًا ،  أن "التصعيد الإسرائيلي على غزة يهدف إلى إرباك الساحة، وإرهاب الناس؛ لإفشال مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار".

وأوضح ، أن قصف لموقع القسام "يعكس أزمته الحقيقية؛ جراء إصرار شعبنا على إفشال مخططات العدو وانتزاع حقوقه".

وشدد برهوم على أن "كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته وثنيهم عن القيام بواجبهم الوطني ستبوء بالفشل".

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