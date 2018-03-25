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مصرع سيدة ومسن وإصابة آخرين إثر حادث سير بالدائري

منذ حوالى ساعة
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مصرع سيدة ومسن وإصابة آخرين إثر حادث سير بالدائري


لقيت سيدة ومسن مصرعهما ، وأصيب 4 آخرين ، اليوم الأحد 25 مارس، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بعدد من المارة أعلى الطريق الدائري بالبساتين.

وقد تلقت  غرفة مرور القاهرة،  اخطارًا بوقوع حادث وسقوط ضحايا ومصابين، وبانتقال رجال المرور تبين اصطدام سيارة ملاكي، بعدد من الاشخاص أثناء وقوفهم بأحد مواقف الاتوبيس، اعلي دائري البساتين، وأسفر عن مصرع سيدة ورجل مسنين، واصابة طالبه وثلاثة اخرين بإصابات بالغه.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم ،  أن السيارة وميكروباص اخر كانو يتسابقون علي اولوية المرور، مما ادي الي انحراف السيارة واصطدامها بالرصيف، واسفر عن انفجار العجله الامامية للسيارة فصطدمت بالعمود والاهالي.

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