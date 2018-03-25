مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال



أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأحد 25 مارس، بقيام عشرات المستوطنين المتطرفين ، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تزامنًا مع استعدادات ضخمة وواسعة لتقديم "قرابين عيد الفصح"بالمسجد.

وأفاد شهود عيان ، أن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم فى الأقصى.

ونقلت وكالة "صفا" عن "فراس الدبس" مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية أن 82 مستوطنًا ومدير "سلطة الآثار" الإسرائيلية، برفقة ضابط مخابرات سابق اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.