Responsive image

25
مارس

الأحد

26º

25
مارس

الأحد

 خبر عاجل
  • نتنياهو وزوجته يخضعان للتحقيق مجددا في قضايا فساد
     منذ 2 ساعة
  • تجديد حبس 6 معتقلين بالسويس بزعم الانضمام لجماعة محظورة
     منذ 2 ساعة
  • مصرع سيدة ومسن وإصابة آخرين إثر حادث سير بالدائري
     منذ 2 ساعة
  • كتائب القسام تعلن عن بدء مناورات "الصمود والتحدي الدفاعية"
     منذ 2 ساعة
  • انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
     منذ 2 ساعة
  • بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد "حازم حسني" بزعم تحريضه ضد الدولة
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:27 صباحاً


الشروق

5:50 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:13 مساءاً


العشاء

7:43 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 69
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال


أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأحد 25 مارس، بقيام عشرات المستوطنين المتطرفين ، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تزامنًا مع استعدادات ضخمة وواسعة لتقديم "قرابين عيد الفصح"بالمسجد.

وأفاد شهود عيان ، أن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم فى الأقصى.

ونقلت وكالة "صفا" عن "فراس الدبس" مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية أن 82 مستوطنًا ومدير "سلطة الآثار" الإسرائيلية، برفقة ضابط مخابرات سابق اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers