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الاحتلال خائف من مسيرات العودة..وتحذيرات عبر المخابرات المصرية

منذ حوالى ساعة
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الاحتلال خائف من مسيرات العودة..وتحذيرات عبر المخابرات المصرية

 

أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني ، اليوم الأحد 25 مارس، بقيام حكومة الإحتلال الإسرائيلي ، بإرسال "تحذير" لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبر جهاز المخابرات المصرية، تزامنًا مع التجهيزات الجارية لمسيرات العودة على الخط العازل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت القناة الصهيونةي الثانية أن "إسرائيل حذرت حركة حماس عبر مصر من تسخين الأوضاع على الحدود»، مشيرة إلى أن «جيش الاحتلال بدأ يستعد لمواجهة مسيرات العودة الكبرى، وبدأ بنشر تعزيزات عسكرية كبيرة على طول الحدود".

وأوضحت القناة أن "قيادة المنطقة الجنوبية نظمت لقاءات مع رؤساء السلطات المحلية الإسرائيلية (المستوطنات الصهيونية) في محيط القطاع وأطلعتهم على صورة الوضع".

بدورها قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن "جيش الاحتلال يستعد لحدث كبير ومع قوات كبيرة يفترض أن ترابط بالقرب من السياج وليس الوصول إلى المستوطنات".

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