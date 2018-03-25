الاحتلال يوطن 450 عائلة صهيونية شمالي القدس المحتلة

استنكر "صالح رأفت" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، قيام حكومة الاحتلال الصهيوني ، بتوطين 450 عائلة صهيونية في الحي الاستيطاني الجديد بمستوطنة "جبعات زئيف" شمالي القدس المحتلة.



وأكد "رأفت" أن تلك الخطوات غير قانونية وتعد تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي ، مؤكدا أن ذلك لن يغير من الوضع القانوني للمدينة المقدسة.

قال: "إن هذه الانتهاكات تأتي بدعم وتنسيق أمريكي فمجموع القرارات الأحادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني وآخرها توقيع ترامب على "قانون تايلور فورس" الذي يمنع وزارة الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات لسلطة الفلسطينية كلها تأتي في سياق تقويض السلام وإنهاء حل الدولتين".