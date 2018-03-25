العدو الصهيوني يعتقل فلسطينيين بالقدس

قامت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأحد 25 مارس 2018م، باعتقال شابين فلسطنيين بالقدس، واعتدت بالضرب على مجموعة من المشاركين فى مسيرة أحد الشعانين، فى منطقة باب الأسباط فى القدس القديمة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت مجموعة من المشاركين فى المسيرة واعتدت عليهم بالضرب، أمام باب الاسباط على بعد أمتار من كنيسة الصلاحية داخل البلدة القديمة.

وكان مئات المواطنين من مختلف الطوائف المسيحية تدفقوا على كنائس البلدة القديمة للاحتفال بأحد الشعانين، فى حين يتوقع وصول المزيد من المحتفلين والقادمين من المنطقة الى المدينة المقدسة للمشاركة فى المسيرات الكشفية والاحتفالية بأحد الشعانين.

فى السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، الملاكم المقدسى ابراهيم مصلح الثولى، على الحاجز العسكرى القريب من مدخل مخيم شعفاط، وسط القدس المحتلة، ونقلته الى أحد مراكز الاعتقال والتحقيق فى المدينة.

أما فى الضفة الغربية، فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل جنوب الضفة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين.

وفى نابلس بشمال الضفة، أصيب طالب بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى محيط مدرسة بورين الثانوية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال هاجموا الطلبة داخل المدرسة بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة طالب ، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومى لتلقى العلاج.