العدو يعتدى على مسيرة للمسيحيين فى القدس

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد 25 مارس 2018م، أن العدو الصهيوني اعتدى على مسيرة "أحد الشعانين" للمسيحين في شرق مدينة القدس.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إن "هذا الاعتداء الاحتلالي المرفوض والمستنكر يطال كافة أبناء الشعب الفلسطيني وسائر أبناء الأمتين العربية والمؤمنين في العالم ويعتبر مساسا بمقدساتنا وتراثنا الروحي".

وأضاف المحمود أن "الاعتداء على مسيرة الشعانين يأتي ضمن تصاعد وتفاقم الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس التي تسعى إسرائيل لتهويدها وتهجير أهلها".

وجدد مطالبة الحكومات العربية والإسلامية بـ"التحرك على كافة الصعد لضمان وقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس ومقدساتها". كما دعا المنظمات والهيئات الأممية والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته إزاء ما يقترفه الاحتلال من فظائع ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين فلسطينيين واعتدت بالضرب على مجموعة من المشاركين في مسيرة "أحد الشعانين" في منطقة باب الأسباط في البلدة القديمة شرق القدس.

واحتفلت كنيسة اللاتين في القدس صباح اليوم بأحد الشعانين وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح لدى المسيحين ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس.