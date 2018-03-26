الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 43 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 26 مارس، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، ما أسفر عن اعتقال 43 فلسطينيًا

وزعمت سلطات الاحتلال أن المعتقلين الفلسطينيين "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

وتأتي حملة الاعتقالات الواسعة بعد يوم من إعلان الجيش عزمه تعزيز قواته في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة خلال الفترة القادمة للتعامل مع المظاهرات التي يجري التخطيط لتنظيمها تحت اسم "مسيرة العودة الكبرى" والمقرر أن تتواصل حتى "ذكرى النكبة" منتصف مايو القادم.