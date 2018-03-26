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"هيئة فلسطينية" تعلن استشهاد أحد الأسرى المحررين

منذ 36 دقيقة
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"هيئة فلسطينية" تعلن استشهاد أحد الأسرى المحررين


أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الإثنين 26 مارس،  عن وفاة الأسير المحرر حسن يوسف الشوامرة (48 عامًا) من مدينة الخليل.
وكشفت الهيئة في بيانها ، أن الأسير المحرر استشهد إثر مرض أصيب به خلال تواجده بالأسر، حيث لاقى اهمالًا طبيًا آنذاك، ما فام حالته الصحية.

وأضافت أن الشوامرة أفرجت عنه سلطات الاحتلال في شهر تموز 2017، وقد أصيب بمرض السرطان داخل السجن، وتم الإفراج عنه.

فيما قالت العائلة أن المحرر الشوامرة اعتقل في سجون الاحتلال، وأصيب بمرض “سرطان الدماغ” خلال تواجده في السجن، وقد تحرر من سجون الاحتلال، بقرار من محكمة الاحتلال بعد اكتشاف أن حالته ميئوس منها.

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