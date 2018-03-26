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الاحتلال يحتجز جثماين 253 شخص فى مقابر الأرقام

منذ 19 دقيقة
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الاحتلال يحتجز جثماين 253 شخص فى مقابر الأرقام

كشف "التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين والحملة الوطنية لاسترداد الجثامين والكشف عن مصير المفقودين" اليوم الإثنين 26 مارس 2018 إن العدو يحتجز (253) جثمانًا فى مقابر الأرقام إضافة إلى (19) جثمانًا فى ثلاجات سجونه.

وأعلن الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات تنظيم عدة فعاليات فى 9 محافظات بعد غد الأربعاء، ضمن سلسلة النشاطات التى ينظمها التجمع والحملة، موضحًا أنه سيتم خلال الفعاليات تسليم مذكرة احتجاج بهذا الخصوص إلى مكاتب الصليب الأحمر الدولى.

وأضاف صبيحات أن التجمع والحملة الوطنية سيواصلان جهودهما للضغط على المجتمع الدولى والمؤسسات الإنسانية والهيئات الأممية، بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلى، حتى يتم الإفراج عن كافة جثامين الشهداء وإعادة دفنهم حسب الشرائع السماوية.

وجدد صبيحات استنكاره لمحاولات الاحتلال الإسرائيلى شرعنة احتجاز جثامين الشهداء من خلال إصدار التشريعات عبر الكنيست الإسرائيلى التى تسمح لأجهزة الأمن الإسرائيلية باحتجاز الجثامين لأسباب أمنية واهية.

 

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