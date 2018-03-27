Responsive image

16º

27
مارس

الثلاثاء

26º

27
مارس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • سوريا تطالب تركيا بالإنسحاب الفورى من أراضيها
     منذ 11 ساعة
  • مطالبات حقوقية بوقف أحكام الإعدام فى القضية (174) عسكرية
     منذ 11 ساعة
  • البرلمان الأردنى يندد بانتهاكات العدو الصهيوني
     منذ 11 ساعة
  • مقتل (14) داعشى بالعراق
     منذ 11 ساعة
  • روسيا تعتزم غلق القنصلية الأمريكية على أراضيها
     منذ 11 ساعة
  • إيطاليا تطرد دبلوماسيين روس من أراضيها
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:24 صباحاً


الشروق

5:47 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:14 مساءاً


العشاء

7:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

جماعة يهودية متطرفة تحذر المسلمين من دخول "الأقصى" الجمعة القادمة

منذ 28 دقيقة
عدد القراءات: 80
جماعة يهودية متطرفة تحذر المسلمين من دخول "الأقصى" الجمعة القادمة

أفادت وكالة أنباء فلسطينية ، بأن جماعة يهودية متطرفة قامت بتعليق لافتات على أبواب المسجد الأقصى المبارك ، طالبوا فيها المسلمين بعدم دخول المسجد يوم الجمعة القادم تزامنًا مع حلول عيد "الفصح اليهودي" .

وكتب في الافتات التي علقتها  منظمة "العودة إلى جبل الهيكل" على عدة أبواب للمسجد الأقصى، :

"للمواطنين المسلمين المقدسيين .. السلام عليكم

المبحث: الفرض الدينى للشعب اليهودى بتضحية ضحية عيد الفصح

نحن ممثلون الشعب اليهودى نتوجه اليكم بالطالب منكم بترك "جبل الهيكل" قبل تاريخ 14 فى شهر نيسان – التقويم العبري-، 30/3/2018، فى الساعة السادسة فجرا، لصالح القيام بالفرض الدينى اليهودى وهو تضحية ضحية عيد الفصح ".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers