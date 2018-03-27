جماعة يهودية متطرفة تحذر المسلمين من دخول "الأقصى" الجمعة القادمة

أفادت وكالة أنباء فلسطينية ، بأن جماعة يهودية متطرفة قامت بتعليق لافتات على أبواب المسجد الأقصى المبارك ، طالبوا فيها المسلمين بعدم دخول المسجد يوم الجمعة القادم تزامنًا مع حلول عيد "الفصح اليهودي" .

وكتب في الافتات التي علقتها منظمة "العودة إلى جبل الهيكل" على عدة أبواب للمسجد الأقصى، :

"للمواطنين المسلمين المقدسيين .. السلام عليكم

المبحث: الفرض الدينى للشعب اليهودى بتضحية ضحية عيد الفصح

نحن ممثلون الشعب اليهودى نتوجه اليكم بالطالب منكم بترك "جبل الهيكل" قبل تاريخ 14 فى شهر نيسان – التقويم العبري-، 30/3/2018، فى الساعة السادسة فجرا، لصالح القيام بالفرض الدينى اليهودى وهو تضحية ضحية عيد الفصح ".