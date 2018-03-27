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الاحتلال الصهيوني يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة والقدس

منذ 4 دقيقة
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الاحتلال الصهيوني يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة والقدس

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء 27 مارس، بشن قوات جيش الاحتلال الصهيوني بحملة مداهمات واعتقالات واسطة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن اعتقال 19 فلسطينيًا تزامنًا مع قرب ما يُسمى بـ"عيد الفصح اليهودي" . 

وقد قامت قوات الاحتلال في القدس باعتقال  مواطنين بينهم رجل مسن من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس والباقين من مخيم قلنديا.

وفي الخليل بجنوب الضفة.. اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين وفتشت عددا من المنازل، أما في بيت لحم فاعتقلت مواطنا واحدا بعد مواجهات عنيفة مع الشبان في مخيم الدهيشة.

في السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن مستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا أطراف بلدة قريوت جنوب نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع بين منازل المواطنين.

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