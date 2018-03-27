رئيس أركان جيش الاحتلال يتوقع أنفجار الساحة الفلسطينية

رجح "جادي آيزنكوت" رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني ، أن نسبة انفجار الأوضاع في الساحة الفلسطينية مرتفعة جدًا ،مشيرًا إلى ضرورة جاهزية الكيان الصهيوني لأي سيناريو سوف يحدث .

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن "آيزنكوت" قوله خلال مراسيم تكريم ضباط "متميزين" جرت في قاعدة "بلماخيم" العسكرية، أن "احتمال انفجار الحلبة الفلسطينية مرتفع جدا"، داعيا جيش الاحتلال "لأن يكون يقظا ومستعدا لأي سيناريو"، وذلك على ضوء ما يجري من تحضيرات في قطاع غزة لمسيرة العودة الكبرى.

وأضاف: "أمامنا الكثير من التحديات، وفي حال حدوث أي تطور فعلى الجيش الرد بقوة وحزم".



ومن المرتقب أن تشهد الأراضي الفلسطينية ، مسيرات العودة الشعبية صباح الجمعة القادمة ، في ظل غليان فلسطيني منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني ، ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.