صائب عريقات يهاجم أمريكا بسبب زيادة المساعدات للعدو الصهيوني



هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أمريكا بسبب زيادة المخصصات المالية للعدو، مؤكدًا أن قيام الإدارة الأمريكية بمكافأة سلطة الاحتلال إسرائيل بالمزيد من المساعدات المالية والعسكرية وتهديد الدول المساندة للقانون الدولى بشأن قضيتنا بقطع المساعدات عنها، يعتبر خروجا فاضحا عن القانون الدولى والشرعية الدولية.

وأوضخ عريقات - خلال لقائه مع نائب وزير خارجية المكسيك ميجال رويس كافنيس، ووفد من الاشتراكيين فى البرلمان الأوروبى كل على حدة- أن قطع المساعدات عن الشعب الفلسطينى يأتى بسبب تمسكه بالقانون الدولى وحقوقه الوطنية المشروعة بما فيها الحق فى تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائى كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وشدد عريقات على أن جميع الإجراءات الأمريكية الخارجة عن القانون الدولى لن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما، حيث أن الغالبية العظمى من دول العالم ترفض قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتؤكد أيضا رفضها للتهديدات الأمريكية حيث صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح خمسة قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية على الرغم من حجم التهديدات الأمريكية غير المسبوقة.