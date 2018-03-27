العدو يعتزم هدم منازل بالقدس بزعم عدم وجود ترخيص



أخطرت بلدية العدو الصهيوني فى القدس، اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018م، بهدم عدد من المنازل فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان، إن طواقم تابعة لبلدة الاحتلال فى القدس، تحرسها قوة عسكرية، وزعت دفعة جديدة من إخطارات الهدم لمنازل مواطنين فى بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت فى الثامن عشر من الشهر الجاري، عائلة المواطن المقدسى إسحق الشويكي، على هدم منزلها فى حى العباسية ببلدة سلوان، بضغط من بلدية الاحتلال فى القدس، لذريعة البناء غير المرخص أيضا.

كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، فى السادس من نفس الشهر، مغسلة مركبات، لنفس الحجة.