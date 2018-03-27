تحركات "مصرية-صهيونية -أردنية" لمنع تصعيد الفلسطينيين فى مسيرة العودة

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الثلاثاء 27 مارس 2018م، عن محدثات سرية بين مصر والأردن والعدو الصهيوني، والسلطة الفلسطينية، من أجل منع التصعيد عشية مسيرة العودة التى أعلن عن الحشد عنها سابقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يسود تخوف من تدهور الأحداث لتصل إلى تصعيد أمني يجر المنطقة بأكملها إلى مواجهات عنيفة"، لافتة إلى أن "الاتصالات السرية عقدت فقط على المستوى الأمني، وضمت مسؤولين كبارا من إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني فلسطيني قوله، إنه "تم الاجتماع الأخير في نهاية الأسبوع الماضي في أحد مقرات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بمشاركة مسؤولين أمنيين مصريين، ومن المتوقع عقد اجتماعات إضافية في الأسابيع المقبلة".

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه "يسود تخوف كبير في الأردن ومصر ورام الله، من تصعيد الأحداث المخططة في غزة وامتدادها إلى الضفة الغربية وحتى إلى الأردن"، مضيفة أن "التخوف المصري يأتي خشية من تحرك الفلسطينيين تجاه الجانب المصري من الحدود مع غزة، وهو سيناريو يرغب المصريون في منعه".

ونوهت إلى أنه "تم توجيه أجهزة الأمن في رام الله لكي تسمح للمتظاهرين في الضفة بتنظيم مسيرات تضامنا مع غزة، ولكن يتم منعها من الوصول إلى نقاط الاحتكاك والدخول في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي".

وأشارت "إسرائيل اليوم" نقلا عن مصدر أمني فلسطيني، إلى أنه "رغم القطيعة السياسية بين الأطراف، إلا أن التعاون والتنسيق الأمني يجري بشكل مهني"، بحسب تعبيره.