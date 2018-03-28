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دبابات جيش الاحتلال تقصف موقعين لحركة حماس في قطاع غزة

منذ 45 دقيقة
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دبابات جيش الاحتلال تقصف موقعين لحركة حماس في قطاع غزة

قصفت دبابات جيش الاحتلال موقعين لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إشعال شبان فلسطينيين النار في آلية عسكرية تابعة للجيش الصهيوني على الحدود.

واستهدفت القصف الصهيوني موقعي رصد تابعين لحماس شمالي قطاع غزة، بعد أن أضرم الشبان النار في آلية للكشف عن الأنفاق قرب معبر كارني القديم بالقرب من الجدار الفاصل مع قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم الجيش الصهيوني أنه "ينظر ببالغ الخطورة إلى أي محاولة للمساس بالجدار الأمني أو بالبنية التحتية الأمنية".

في غضون ذلك، أعلن رئيس أركان الجيش الصهيوني غازي آيسنكوت، أن قواته نشرت أكثر من 100 قناص على الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح أن الجنود لديهم الصلاحيات باستخدام الذخيرة الحية لقمع المظاهرات المرتقبة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان "مسيرة العودة".

وأضاف أن هناك "أوامر بأن يتم استخدام الكثير من القوة".

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