Responsive image

15º

28
مارس

الأربعاء

26º

28
مارس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • مسلحون مجهولون يغتالون نائبة فى برلمان ولاية جنوب غرب الصومال
     منذ حوالى ساعة
  • الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران
     منذ حوالى ساعة
  • إصابة (13) شخص فى حادث تصادم 6 سيارات بالمحلة
     منذ حوالى ساعة
  • مصرع وإصابة اثنين بينهم طفل إثر انهيار عقار بالإسكندرية
     منذ حوالى ساعة
  • الداخلة.. سوء الأحوال الجوية يتسبب فى نشوب حريق بـ 25 فدان
     منذ حوالى ساعة
  • اغلاق 4 طرق رئيسية بالمحافظات بسبب العاصفة الترابية
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:23 صباحاً


الشروق

5:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:14 مساءاً


العشاء

7:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"حماس" تنشر اعترافات لمشتبه بضلوعهم فى استهداف موكب "الحمدالله" بغزة

منذ 34 دقيقة
عدد القراءات: 69
"حماس" تنشر اعترافات لمشتبه بضلوعهم فى استهداف موكب "الحمدالله" بغزة


الأربعاء 28 مارس 2018
نشرت وزارة الداخلية بقطاع غزة "اعترافات" مسجلة لعدد من الأشخاص تتهمهم بالضلوع فى استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله قبل نحو أسبوعين.

وتضمن الفيديو الذى عرض خلال مؤتمر صحفى صورا لتنقل المنفذين ووضع العبوات وانفجار واحدة فيما لم تنفجر العبوة الثانية التى زرعت على بعد 38 مترا وفق ما قال إياد البزم الناطق باسم الوزارة.

وعرضت "اعترافات" لأربعة أشخاص، اثنان من عائلة الحواجرى واثنان آخران من عائلة ابو خوصة وهما من أقارب أنس أبو خوصة المتهم الرئيسى فى التفجير والذى قتل فى اشتباك مع قوى الأمن التابعة لحماس خلال محاولة اعتقاله الخميس فى مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشرح الموقوفون كيفية اعداد العبوات المتفجرة وطريقة نقلها وزرعها وكذلك تفجيرها، بدون اى اشارة الى الجهة التى ينتمون اليها او الجهة التى تقف وراء التفجير.

وقال البزم إن داخلية حماس "أرسلت عدة تقارير للحمد الله ولم نتلق اى رد أو تعليمات حتى اللحظة"، مؤكدا "استعدادنا لإطلاع أى جهة معنية على مسار التحقيق".

وأوضح أن عددا من المطلوبين لا تزال أجهزة الأمن تبحث عنهم، وقتل ضابطان فى أمن حماس خلال محاولة اعتقال أنس أبو خوصة.

ولم يصب الحمد الله حين استهدف انفجار موكبه فى 13 مارس فى بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة.

ووقع التفجير فيما لا يزال الخلاف قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية ادارة غالبية الوزارات رغم اتفاق المصالحة الموقع بينهما فى 12 أكتوبر الماضي.

واتهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس الأسبوع الماضى حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذى استهدف موكب الحمد الله وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات فى القطاع.

 

       

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers