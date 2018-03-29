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الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة والقدس

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 63
الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس 26 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين "محمد موسى مرعي من سلفيت ومحسن حسين عيسى وأنس عاكف اشتية من نابلس وقاسم أيمن جبر من قلقيلية ونوار بسام مزهر ومصطفى صالح التميمي وثائر شريتح من رام الله ومالك قفيشة ويزن عطا الرجبي من الخليل، وأوس محمود عجاوي من جنين، ومحمد عبد الرؤوف محمود وعلي محيسن والطفل محمد مجدي عطية واحمد خالد أبو شمالة، ومحمد زكريا عليان من العيساوية وبهاء كنعان من الرام شمال القدس".

ويواصل الاحتلال الصهيوني حملاته المتكررة من مداهمات وتفتيش المنازل واعتقال المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين بشكل يومي.

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