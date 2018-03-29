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قيادي حمساوي: مسؤولون غربيون طالبونا بوقف مسيرة العودة الكبرى

منذ حوالى ساعة
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قيادي حمساوي: مسؤولون غربيون طالبونا بوقف مسيرة العودة الكبرى

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن مسؤولين أوروبيين نصحوا بوقف مسيرات العودة الكبرى يوم غدا الجمعة.

وأوضح أبو مرزوق في تغريدة على تويتر "اتصل بي أكثر من مسئول غربي ناصحًا بوقف مسيرة العودة لعدم زيادة التوتر والتصعيد على حدود القطاع، وفي نفس الوقت اتصل (إسرائيليون) بعدد من سائقي الباصات في قطاع غزة محذرين إياهم من نقل أبناء القطاع إلى الحدود، لكن اشواق أبناء فلسطين الى العودة لديارهم تغلب كل التحذيرات والتهديدات".

ويستعد الشعب الفلسطيني للخروج بمسيرات العودة الكبرى يوم الجمعة المقبلة، بالاحتشاد على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ونصب خيامهم.

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