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نائب بالتشريعي يحذر الاحتلال من المساس بمسيرات العودة الكبرى

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 31
نائب بالتشريعي يحذر الاحتلال من المساس بمسيرات العودة الكبرى

حذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الاحتلال الصهيوني من مغبة المساس أو التعرض أو التشويش على مسيرات العودة الكبرى التي تنطلق غداً الجمعة قرب الأسلاك الزائلة مع كيان الاحتلال في الذكرى الـ 42 ليوم الأرض وذلك وفق وكالة "شهاب".

وشدد بحر على أن مسيرات العودة الكبرى التي تنطلق غداً تشكل أسلوباً نضالياً إبداعياً متميزاً لفضح وإحراج الاحتلال على الساحة الإقليمية والدولية، مضيفاً أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والارتباك أمام الجحافل الهادرة التي ستربض بكل قوة وشموخ أمام الأسلاك الزائلة غداً استعداداً ليوم العودة الكبرى بإذن الله.

وأكد بحر أن يوم العودة إلى مدننا وقرانا التي هُجِّر منها شعبنا عام 1948م بات قريباً بإذن الله، مشيراً إلى أن صفقة القرن وكل المخططات والمؤامرات التي تستهدف النيل من حق العودة والقدس والمقدسات وتحاول سلب ومصادرة أرضنا الفلسطينية، سوف تفشل وتتحطم على صخرة ثبات وصمود شعبنا ومقاومته الباسلة بإذن الله.

وأكد بحر أن حق العودة هو حق وطني مقدس لا تخضع مطلقاً للمساومة أو الابتزاز، داعياً شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الواسعة في مسيرات العودة الكبرى التي تشكل تحدياً لترامب والاحتلال والنواة الأولى لمشروع العودة إلى أراضينا المحتلة عام 48، وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

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