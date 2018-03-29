إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين ، اليوم الخميس 29 مارس ، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرقي قطاع غزة .

ونقلت وسائل إعلام فلسطينة ، عن مصادر محلية قولهم ، إن مواطنين اثنين أُصيبا قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة، فيما أُصيب الثالث شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع.

ويُذكر أن الأراضي الفلسطينية المحيطة بالجدار العاز ل ، تشهد استعدادات كبرى لتنظيم مسيرات العودة غدًا ، حيث تم نصب الخيام لاستقبال المشاركين في المسيرة.

وفي وقتًا لاحق ، قد بعث الكيان الصهيوني إلى الأمم المتحدة برسالة يؤكد فيها حقه في "الدفاع عن النفس" ضد المسيرات التي ينظمها الفلسطينيون ،حيث قد ألغى أجازات مجنديه العاملين في المناطق المحتمل أن تشهد اشتباكات .