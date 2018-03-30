إصابة (7) فلسطينيين برصاص العدو على حدود غزة



الجمعة 30 مارس 2018

أصيب 7 فلسطنيين، برصاص العدو الصهيوني، اليوم، قرب للحدود بين قطاع غزة والأراضى المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بأن المصابين الذين خرجوا للمشاركة فى مسيرة العودة الكبرى التى تقام اليوم فى ذكرى "يوم الأرض" ، هم 3 إصابات فى مخيم البريج "وسط قطاع غزة" وإصابة فى رفح جنوب القطاع و 3 اصابات فى جباليا شماله.

وكان الآلاف من أهالى قطاع غزة قد انطلقوا إلى الحدود الشرقية بالباصات ومشيا على الأقدام، للمشاركة فى مسيرة العودة فى ذكرى يوم الأرض، ونصب المواطنون منذ مساء أمس الخيام على بعد 700 متر من الشريط الحدودى مع الاحتلال شرق مدينة غزة.

وتتواجد فى المكان عيادات متنقلة وأطقم طبية لتقديم العلاج للمواطنين، حيث يهدد الاحتلال بالقمع الشديد وبالرصاص الحى.

وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال اخترقت الهواتف النقالة للمنظمين للفعاليات لمحاولة تغيير مسار الحافلات التى تقل المشاركين فى المسيرة.

ويحيى الفلسطينيون ذكرى "يوم الأرض" فى 30 مارس من كل عام، وتعود أحداثه لمارس 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضى ذات الملكية الخاصة أو المشاع فى نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية فى الجليل (شمال إسرائيل) ، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب جنوبا، واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.