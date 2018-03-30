Responsive image

30
مارس

الجمعة

26º

30
مارس

الجمعة

خبر عاجل

#عاجل وسائل الإعلام الفلسطينية تبلغ عن مقتل أثنين من المتظاهرين بالقرب من السياج الحدودي في منطقة جباليا ، فضلاً عن 50 إصابة على الأقل

 خبر عاجل
  • #عاجل وسائل الإعلام الفلسطينية تبلغ عن مقتل أثنين من المتظاهرين بالقرب من السياج الحدودي في منطقة جباليا ، فضلاً عن 50 إصابة على الأقل
     منذ 19 دقيقة
  • استشهاد (4) فلسطنيين وإصابة (90) آخرون برصاص العدو فى "مسيرة العودة الكبرى"
     منذ 34 دقيقة
  • #عاجل مقتل فلسطيني واصابة العشرات في مواجهات مع قوات جيش الاحتلال على حدود قطاع #غزة
     منذ 2 ساعة
  • #عاجل قناصة من جيش الإحتلال يطلقون النار تجاه متظاهرين فلسطينيين بالقرب من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأنباء عن 15 إصابة
     منذ 2 ساعة
  • #عاجل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس يشارك في احتجاجات غزة ، ويقول "لا تنازل عن القدس ، لا بديل عن فلسطين ، لا يوجد حل سوى العودة"
     منذ 2 ساعة
  • #عاجل مظاهرات ضخمة تحت أسم "مسيرة العودة الكبرى" في #غزة بجانب الشريط الحدودي في فاعلية #يوم_الأرض
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:20 صباحاً


الشروق

5:43 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:16 مساءاً


العشاء

7:46 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

استشهاد (4) فلسطنيين وإصابة (90) آخرون برصاص العدو فى "مسيرة العودة الكبرى"

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 84
استشهاد (4) فلسطنيين وإصابة (90) آخرون برصاص العدو فى "مسيرة العودة الكبرى"

الجمعة 30 مارس 2018
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 فلسطنيين، وإصابة 90 آخرون فى مواجهات بين فلسطنيين وعصابة العدو الصهيوني، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية، استشهاد الشاب أمين محمود معمر، فى رفح، والشاب محمد كمال النجار "25 عاما"، برصاص الاحتلال شرقى جباليا، ليرتفع عدد الشهداء فى "يوم الأرض" إلى 3، إذ استشهد فى ساعات الصباح الشاب الفلسطينى عمر سمور "31 عاما".

وفى سياق متصل، أشارت مصادر فلسطينية إلى إصابة أكثر من 90 مواطنا بجراح مختلفة، منذ ساعات الصباح، وذلك فى عدة مواجهات اندلعت بطول نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تزامنا مع "مسيرات العودة" التى انطلقت منذ صباح الجمعة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers