استشهاد (4) فلسطنيين وإصابة (90) آخرون برصاص العدو فى "مسيرة العودة الكبرى"

الجمعة 30 مارس 2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 فلسطنيين، وإصابة 90 آخرون فى مواجهات بين فلسطنيين وعصابة العدو الصهيوني، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية، استشهاد الشاب أمين محمود معمر، فى رفح، والشاب محمد كمال النجار "25 عاما"، برصاص الاحتلال شرقى جباليا، ليرتفع عدد الشهداء فى "يوم الأرض" إلى 3، إذ استشهد فى ساعات الصباح الشاب الفلسطينى عمر سمور "31 عاما".

وفى سياق متصل، أشارت مصادر فلسطينية إلى إصابة أكثر من 90 مواطنا بجراح مختلفة، منذ ساعات الصباح، وذلك فى عدة مواجهات اندلعت بطول نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تزامنا مع "مسيرات العودة" التى انطلقت منذ صباح الجمعة.