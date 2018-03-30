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ارتفاع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 12 شهيدًا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 87
ارتفاع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 12 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، منذ قليل اليوم الجمعة 30 مارس، ارتفاع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 12 شهيدًا  باستشهاد المواطن عبد القادر مرضي الحواجري فى المواجهات الدائرة شمال قطاع غزة.

وأكدت الوزارة استشهاد 12 مواطنا وإصابة أكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.

والشهداء هم: "محمود سعدى رحمى شرق غزة، جهاد فرينة 33 عاما شرق غزة، أحمد إبراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد أبو عمر 19 عاما، أمين محمود معمر فى رفح، محمد كمال النجار 25عاما، عبد القادر مرضى الحواجرى، برصاص الاحتلال شرق جباليا، وعبد الفتاح عبد النبى، وسارى وليد، وحمدان إسماعيل، بالإضافة إلى شهيد ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما".

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