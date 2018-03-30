قناصة الجيش الصهيوني تغتال أحد قادة كتائب القسام

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية ، منذ قليل اليوم الجمعة 30 مارس، اغتيال قائدًا من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، برصاص قناصة جيش الاحتلال الصهيوني ، أثناء مشاركته في مسيرات العودة .

وكشفت وسائل الإعلام عن استشهاد جهاد أحمد فرينة ، قائد لواء يتبع لكتائب القسام في غزة ، برصاص قناصة جيش الاحتلال ، حيث أصيب إصابة مباشرة في الرأس خلال مواجهات شرق مدينة غزة.

ويٌشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ صباح اليوم الجمعة ، في مسيرات العودة التي تحتشد في المناطق المتاخمة للسياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة ، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض».