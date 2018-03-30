الأزهر يُدين قمع مسيرات العودة ويُعلن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية



أدان الأزهر الشريف ، اليوم الجمعة 30 مارس، قمع جيش الاحتلال الصهيوني لمسيرات ومظاهرات العودة السلمية ، التي ينظمها الفلسطينيين بمناسبة الذكرى الـ 42 ليوم الأرض ، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين .

وأكد الأزهر ، دعمه الكامل للقضية والشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة الأراضي المحتلة ، ، مؤكدًا أحقية الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.

وطالب الأزهر ، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بدعم الشعب الفلسطيني كما يجب على مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بمسئولياته فى وقف الجرائم التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص العزاء فى شهداء الشعب الفلسطينى المناضل، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.