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"أبو مازن" يُعلن غدًا يومًا للحداد..وارتفاع شهداء مسيرات العودة لـ14 فلسطينيًا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 99
"أبو مازن" يُعلن غدًا يومًا للحداد..وارتفاع شهداء مسيرات العودة لـ14 فلسطينيًا

أرتفاعت حصيلة شهداء مسيرات العودة الفلسطينية ، اليوم الجمعة 30 مارس، إلى 14 فلسطينًا وأصيب 1300 مواطنًا بجروح مختلفة ، بينما أعلنت الرئاسة الفلسطينية غدًا السبت يوم حداد على أرواح الشهداء. 

حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منذ قليل، أن غدًا السبت، يوم حداد على أرواح الشهداء، الذين ارتقوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت  شبكة «سكاي نيوز» البريطانية ، نقلًا عن مصادر طبية فلسطينية  - إن عدد الشهداء ارتفع لـ14 فلسطينيا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 1300 فلسطينى.

واندلعت مواجهات، اليوم، بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة، التي نظمها الفلسطينييون بالتزامن مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض الفلسطيني.

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