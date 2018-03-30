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"حماس" : مسيرات العودة الكبرى شيعت صفقة القرن لمثواها الأخير

منذ 2 دقيقة
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"حماس" : مسيرات العودة الكبرى شيعت صفقة القرن لمثواها الأخير


أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ،أن  انتفاضة الشعب الفلسطيني في مسيرات "العودة الكبرى" اليوم الجمعة 30 مارس، أعطت رسالة إلى العالم بأثره بأن الشعب الفلسطيني لم ولن ييأس أو يتخلى عن حقوقه.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها اليوم ، أن خروج الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة ، شيعت صفقة القرن إلى مثواها الأخير، وبعثت الحركة تحياتها إلى جهاد الشعب الفلسطيني الذى أثبت من جديد قدرته الهائلة على فرض حدود المعادلة وقواعد الصراع مع العدو الصهيونى، وأوصل رسالة قوية لكل من يتعامى عن حقوقه الثابتة، وأكد من جديد أن قضيته ليست قضية جياع، وأن مأساته ليست مأساة إنسانية فحسب، لكنها قضية سياسية بامتياز، تآمرت فيها قوى الغدر والعدوان لاقتلاع الشعب الفلسطينى من دياره وأرضه.

وشددت حماس في بيانها ، على أن حق العودة ، حق مقدس للشعب الفلسطيني ، ونمارسه اليوم بكل ما أوتينا من إرادة وقوة،مضيفة أن  الشعب الفلسطينى شيع اليوم صفقة القرن إلى مثواها الأخير، مضيفة "الشعب هو الرقم الأصعب الذى لا يمكن تجاهله أو تجاوزه أو المرور على إرادته، وهو شعب يستحق الحرية والاستقلال على كامل ترابه الوطني، فهذا قدر الله ووعد السماء."

وأضافت الحركة: "نزف إلى الحور العين زمرة شهداء العودة الذين قدموا أرواحهم مهرًا للعودة ووقودًا للثورة الكبرى في أماكن الوجود الفلسطيني واللجوء في الضفة وفلسطينيي الشتات والـ48."

وتقدمت حماس بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل لكل الجرحى الأبطال الذين صنعوا بجراحاتهم جسرًا للعودة والانتصار.

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