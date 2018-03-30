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الكويت تدعو لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث القضية الفلسطينية

منذ حوالى ساعة
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الكويت تدعو لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث القضية الفلسطينية

دعت دولة الكويت ، منذ قليل اليوم الجمعة 30 مارس، لعقد جلسة طائرة لمجلس الأمن ، لبحث وضع الأراضي الفلسطيني ،تزامنًا مع قمع قوات جيش الاحتلال الصهيوني لمسيرات العودة ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين فلسطينيين . 

ويُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 14 فلسطينيًا ، وإصابة 1400 آخرين ،  بنيران جيش الاحتلال ومواجهات معه على المناطق الحدودية لقطاع غزة ضمن فعالية «مسيرات العودة الكبرى».

بينما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية إن عدد المصابين تجاوز الألفين، وتتنوع الإصابات ما بين إصابات بالرصاص الحي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

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