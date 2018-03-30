قطر تُدين قمع مسيرات "العودة"..وتدعوا إلى لجم آلة الحرب الصهيونية



أعلنت دولة قطر ، اليوم الجمعة 30 مارس، أدانتها الشديدة لممارسات القمعية الصهيونية في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة بمناسبة الذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض" ،والذي أسفر عن سقوط 15 شهيدا وإصابة 1416 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، "دعمها لكافة حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حق العودة". ودعت المجتمع الدولي إلى لجم آلة الحرب الصهيونية.

وأعربت عن إدانتها لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلميّة.

واعتبرت أن "التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية"، داعيةً إلى "لجم آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتّبعها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء".

وشددت على "موقفها الثابت والدائم في دعم القضيّة وصمود الشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولته المستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".