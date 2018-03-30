Responsive image

17º

31
مارس

السبت

26º

31
مارس

السبت

 خبر عاجل
  • روسيا تعلن الطوارئ بعد انبعاث غاز سام فى موسكو
     منذ 3 ساعة
  • روسيا تطرد 4 دبلوماسيين فرنسيين بسبب أزمة «سكريبال»
     منذ 3 ساعة
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 16 و1400 مصاب في «يوم الأرض»
     منذ 4 ساعة
  • الرئيس الفلسطيني يُعلن غدًا السبت يوم حداد على أرواح شهداء مسيرات العودة
     منذ 6 ساعة
  • وزارة التربية والتعليم في غزة تقرر تعليق الدراسة في كافة مدارس القطاع غدا السبت حداد على الشهداء
     منذ 6 ساعة
  • الأزهر يدين قمع الاحتلال الإسرائيلي الوحشي لمسيرات الفلسطينيين السلمية
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:20 صباحاً


الشروق

5:43 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:16 مساءاً


العشاء

7:46 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قطر تُدين قمع مسيرات "العودة"..وتدعوا إلى لجم آلة الحرب الصهيونية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 96
قطر تُدين قمع مسيرات "العودة"..وتدعوا إلى لجم آلة الحرب الصهيونية


أعلنت دولة قطر ، اليوم الجمعة 30 مارس، أدانتها الشديدة لممارسات القمعية الصهيونية في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرات العودة الكبرى  بقطاع غزة  بمناسبة الذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض" ،والذي أسفر عن سقوط 15 شهيدا وإصابة 1416 آخرين. 

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، "دعمها لكافة حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حق العودة". ودعت المجتمع الدولي إلى لجم آلة الحرب الصهيونية.

وأعربت عن إدانتها لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلميّة.

واعتبرت أن "التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية"، داعيةً إلى "لجم آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتّبعها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء".

وشددت على "موقفها الثابت والدائم في دعم القضيّة وصمود الشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولته المستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers