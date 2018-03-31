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الخارجية الأمريكية تُعرب عن أسفها الشديد لسقوط شهداء في "مسيرات العودة"

منذ 45 دقيقة
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الخارجية الأمريكية تُعرب عن أسفها الشديد لسقوط شهداء في "مسيرات العودة"

أصدرت الخارجية الأمريكية ، اليوم السبت 31 مارس، بيانًا بشأن تطور الأوضاع في مسيرات العودة الفلسطينية الكبرى ، معربة عن أسفها الشديد عن الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة المئات.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ـ في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،  جميع الأطراف المعنية إلى التدخل وخفض التوتر، قائلة إنه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات تؤدي إلى تحسين وضع الفلسطينيين ووضع خطة لتحقيق السلام.

ويُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية ، أكدت ارتقاء 16 فلسطينيًا شهيدًا ، وإصابة أكثر من 140 آخرين ، إثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة  في ذكرى يوم الأرض.

وقد حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الصهيونية "المسئولية الكاملة" عن سقوط الضحايا الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

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