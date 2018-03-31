مجلس الأمن يفشل مجددًا في إدانة ممارسات الكيان الصهيوني تجاه "مسيرات العودة"



فشل مجلس الأمن الدولة كعادته في إدانة الممارسات القمعية التي شنها الكيان الصهيوني ضد فلسطيين مشاركين في مسيرات العودة الكبرى أمس الجمعة ، ودعى إلى إجراء تحقيق "شفاف" في ملابسات إرتقاء 16 فلسطينيًا شهيدًا وإصابة أكثر من 1400 آخرين .



وأدان المندوب الكويتي ، ما تمت من جانب الكيان الصهيوني تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى، مشيرًا إلى إنه سيوزع بيانا صحفيا على الدول الأعضاء؛ للنظر فيه من أجل اعتماده، لدعوة الكيان الصهيوني إلى وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال مندوب فلسطين، السفير رياض منصور، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة بشعة بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى استشهاد 17 شخصا في غزة، تلا أسماءهم أثناء مداخلته بالجلسة.

في المقابل، قال الدبلوماسي وولتر ميلر ممثل الولايات المتحدة في الجلسة،: "نشعر بحزن شديد لفقد أرواح اليوم، ونحث الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتقليص خطر نشوب اشتباكات جديدة". وأضاف: "العناصر السيئة التي تستخدم الاحتجاجات ستارا للحض على العنف تعرّض حياة الأبرياء للخطر".

من ناحية أخرى، عبر ممثلو فرنسا وبريطانيا ودول أخرى عن قلقهم من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وطالبوا بحماية حق التظاهر السلمي.