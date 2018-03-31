روسيا تُبدي استعادادها رعاية مفاوضات بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال

أكدت روسيا في الأمم المتحدة، استعدادها رعاية وإجراء مفاوضات بين كلًا من الجانب الفلسطيني والصهيوني ، في محاولة لخفض التوتر بعد قيام قوات الاحتلال بقمع مسيرات العودة ، ما أسفر عن ارتقاء 16 فلسطينيًا شهيدًا وإصابة 1400 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم السبت 31 مارس، عن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف،قوله ، «إن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تقوم على أساس القانون الدولي المعترف به عموما، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبادرة السلام العربية»، وأضاف «نؤكد من جديد استعدادنا لتوفير منصة روسية لاجتماع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين».

وقال مساعد الأمين العام للشئون السياسية تاي-بروك زيريهون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "ويجب التحقيق في حالات الوفاة من قبل السلطات، داعيا قوات الأمن الإسرائيلية إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع خسائر في الأرواح".

وأضاف زيريهون "تقوم إدارة شؤون الأمن بالأمم المتحدة بالتواصل مع قوات الأمن في فلسطين وإسرائيل، وسنواصل القيام بذلك، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات جديدة في الأسابيع الـ 6 المقبلة، وهناك مخاوف من أن الوضع قد يتدهور في الأيام المقبلة".